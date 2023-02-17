Экс-советник Пентагона заявил о готовности всего мира сотрудничать с Россией
Слова чиновников из США, называющих Россию «мировым изгоем», не соответствуют действительности. Об этом заявил бывший советник Пентагона, экс-полковник армии США Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Если бы было так, то ее [РФ] экономика лежала бы в руинах, однако там все идет как по маслу. Весь мир готов сотрудничать с Россией, кроме нас и некоторых наших европейских союзников», — считает Макгрегор.
При этом экс-советник отметил, что в западной системе мира «полно трещин», сообщает телеканал «360».
Кроме того, Макгрегор заявил, что все негативные нарративы о русских следует адресовать украинцам, пишет Ura.ru.
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