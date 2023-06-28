Белый дом объяснил вмятины на лице Байдена

В Белом доме прокомментировали следы на лице президента США Джо Байдена, на которые обращали внимание журналисты, сообщает РИА Новости.

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Корреспондентам сообщили, что отметины на лице появились из-за использования аппарата для борьбы с апноэ - затруднением дыхания во время сна. Это позволяет улучшить качество ночного отдыха, отметили в Белом доме.

Администрации президента США ранее приходилось говорить, что следы оставила маска от аппарата для вентиляции легких.

Бывший губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли в интервью Fox News высказала предположение, что Джо Байден не переживет второй президентский срок. Она напомнила, что в случае его смерти государство возглавит вице-президент Камала Харрис, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@WhiteHouse
ТЕГИ:МедицинаДжо БайденСША

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