Белый дом объяснил вмятины на лице Байдена

Корреспондентам сообщили, что отметины на лице появились из-за использования аппарата для борьбы с апноэ - затруднением дыхания во время сна. Это позволяет улучшить качество ночного отдыха, отметили в Белом доме.

Администрации президента США ранее приходилось говорить, что следы оставила маска от аппарата для вентиляции легких.

Бывший губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли в интервью Fox News высказала предположение, что Джо Байден не переживет второй президентский срок. Она напомнила, что в случае его смерти государство возглавит вице-президент Камала Харрис, передает «Радиоточка НСН».

