Экс-сотрудница Минфина США отправится в тюрьму за разглашение данных о посольстве РФ
Экс-сотрудницу Минфина США Натали Мэйфлауэр Саурс-Эдвардс обвинили в передаче секретных данных журналистам, ее приговорили к шести месяцам тюрьмы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минюст США.
Отмечается, что среди данных были сведения о посольстве России в Вашингтоне, а также "отчеты о подозрительной активности". В министерстве подчеркнули, что женщина занимала должность старшего советника в управлении законодательства в сфере финансовых преступлений.
Также Саурс-Эдвардс обладала секретными данными о задержанной в США россиянке Марии Бутиной, Поле Манафорте, и компании Prevezon Alexander. Минюст установил, что с октября 2017 года по октябрь 2018 года Саурс-Эдвардс отдавала сотрудникам СМИ конфиденциальные фото- и текстовые материалы. В 2018 году она была задержана.
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