Экс-сотрудница Минфина США отправится в тюрьму за разглашение данных о посольстве РФ

Отмечается, что среди данных были сведения о посольстве России в Вашингтоне, а также "отчеты о подозрительной активности". В министерстве подчеркнули, что женщина занимала должность старшего советника в управлении законодательства в сфере финансовых преступлений.

Также Саурс-Эдвардс обладала секретными данными о задержанной в США россиянке Марии Бутиной, Поле Манафорте, и компании Prevezon Alexander. Минюст установил, что с октября 2017 года по октябрь 2018 года Саурс-Эдвардс отдавала сотрудникам СМИ конфиденциальные фото- и текстовые материалы. В 2018 году она была задержана.

