Экс-сотрудник ЦРУ назвал ошибкой курс США на «новую холодную войну»
Новая «холодная война» США с Россией может привести к серьезным последствиям для всего мира. Об этом пишет экс-сотрудник ЦРУ Пол Пиллар в своем материале для The National Interest.
Обозреватель отмечает, что реакция западных стран во главе с Соединенными Штатами на спецоперацию РФ на Украине была «впечатляющей». Затем она переросла в обширный и продолжительный конфликт с Москвой, отмечает телеканал «360». По мнению Пиллара, заявления Вашингтона подтверждают точку зрения РФ о том, что российские силы, проводя спецоперацию, предотвращают серьезную угрозу со стороны коллективного Запада.
Автор материала выразил опасения, что со временем «новая холодная война» может перерасти в более обширный конфликт.
«Оптимистичный взгляд на текущие проблемы заключается в том, что сегодняшняя Россия, которую иногда унижают как заправку с ядерным оружием, также имеет серьезные внутренние слабости, некоторые из которых аналогичны слабостям СССР. Но у первоначальной холодной войны был отчетливый конец», — пишет Пиллар.
Экс-сотрудник ЦРУ отметил, что холодная война завершилась «крахом коммунистического правления» в Восточной Европе и Советском Союзе, но сегодня она может и вовсе не закончиться, пишет Газета.ру. Кроме того, шансы на «победу» США в противостоянии снижает Китай, который стал «экономической и во все большей степени военной сверхдержавой».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 543 / сут.
Умерли
378 тыс.+88 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 379 / сут.
- Экс-сотрудник ЦРУ назвал ошибкой курс США на «новую холодную войну»
- СМИ: Украина вывозит резервы пшеницы в Европу, несмотря на угрозу дефицита
- Эксперт назвал условия завершения господства доллара
- Полянский: Боевики «Азова»* сдались безоговорочно
- СМИ: выход Шотландии из состава Великобритании создаст брешь в обороне НАТО
- МИД РФ: обсуждается вопрос поставок калийных удобрений и вывоза украинского зерна
- Австралия ввела санкции против российских журналистов и организаций
- Назван новый флагман Черноморского флота России
- СМИ: КНДР на фоне визита Байдена в Сеул готовится провести испытания МБР
- Россия занимает 22 место в рейтинге стран по размеру пенсий
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru