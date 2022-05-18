Экс-сотрудник ЦРУ назвал ошибкой курс США на «новую холодную войну»

Обозреватель отмечает, что реакция западных стран во главе с Соединенными Штатами на спецоперацию РФ на Украине была «впечатляющей». Затем она переросла в обширный и продолжительный конфликт с Москвой, отмечает телеканал «360». По мнению Пиллара, заявления Вашингтона подтверждают точку зрения РФ о том, что российские силы, проводя спецоперацию, предотвращают серьезную угрозу со стороны коллективного Запада.

Автор материала выразил опасения, что со временем «новая холодная война» может перерасти в более обширный конфликт.

«Оптимистичный взгляд на текущие проблемы заключается в том, что сегодняшняя Россия, которую иногда унижают как заправку с ядерным оружием, также имеет серьезные внутренние слабости, некоторые из которых аналогичны слабостям СССР. Но у первоначальной холодной войны был отчетливый конец», — пишет Пиллар.

Экс-сотрудник ЦРУ отметил, что холодная война завершилась «крахом коммунистического правления» в Восточной Европе и Советском Союзе, но сегодня она может и вовсе не закончиться, пишет Газета.ру. Кроме того, шансы на «победу» США в противостоянии снижает Китай, который стал «экономической и во все большей степени военной сверхдержавой».

