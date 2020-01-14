Экс-сотрудник Минфина США признала себя виновной по делу о «российском вмешательстве»
Бывший старший советник Министерства финансов США Натали Эдвардс признала себя виновной в утечке конфиденциальных банковских отчетов, связанных с расследованием дела о «российском вмешательстве» в американские выборы. Об этом сообщает Associated Press, передает Североамериканское бюро НСН.
Как отмечает агентство, обвинение в заговоре несет потенциальное наказание в виде тюремного заключения сроком до 5 лет, однако подписанное Эдвардс соглашение о признании вины предполагает потенциальное тюремное заключение до 6 месяцев.
По информации агентства, ей было предъявлено обвинение в том, что она сообщала журналистам BuzzFeed информацию о банковских переводах, сделанных Полом Манафортом и другими подозреваемыми в расследовании о приписываемом РФ вмешательстве в выборы.
Ранее конгрессмен-республиканец Энди Биггс в эфире телеканала Fox News выразил мнение, что в Соединенных Штатах Америки ещё как минимум год будут продолжаться различные расследования приписываемого России вмешательства в американские президентские выборы в 2016 году и другие разбирательства, связанные с ними.
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