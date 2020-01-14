Экс-сотрудник Минфина США признала себя виновной по делу о «российском вмешательстве»

Бывший старший советник Министерства финансов США Натали Эдвардс признала себя виновной в утечке конфиденциальных банковских отчетов, связанных с расследованием дела о «российском вмешательстве» в американские выборы. Об этом сообщает Associated Press, передает Североамериканское бюро НСН.

Как отмечает агентство, обвинение в заговоре несет потенциальное наказание в виде тюремного заключения сроком до 5 лет, однако подписанное Эдвардс соглашение о признании вины предполагает потенциальное тюремное заключение до 6 месяцев.