Экс-разведчик США Риттер: в НАТО войдет только западная часть Украины

По его мнению, после завершения конфликта с Россией на Украине будет существовать несколько центров власти. Западные регионы захотят присоединиться к Польше и станут частью НАТО, считает эксперт.

«Но Украина как национальное государство не будет членом блока никогда», - заявил Риттер.

Президент Польши Анджей Дуда в ходе саммита НАТО отметил, что в случае принятия Украины в блок прямо сейчас Киев незамедлительно запросил бы запуск пятой статьи о коллективной обороне. По его словам, Варшаве выгодно расширение альянса на восток.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал «абсурдным» отсутствие временных рамок для присоединения Киева к НАТО, передает «Радиоточка НСН».

