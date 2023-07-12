Экс-разведчик США Риттер: в НАТО войдет только западная часть Украины
В состав Североатлантического альянса войдут только западные регионы Украины. Такое мнение в эфире YouTube-канала US Tour of Duty высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер.
По его мнению, после завершения конфликта с Россией на Украине будет существовать несколько центров власти. Западные регионы захотят присоединиться к Польше и станут частью НАТО, считает эксперт.
«Но Украина как национальное государство не будет членом блока никогда», - заявил Риттер.
Президент Польши Анджей Дуда в ходе саммита НАТО отметил, что в случае принятия Украины в блок прямо сейчас Киев незамедлительно запросил бы запуск пятой статьи о коллективной обороне. По его словам, Варшаве выгодно расширение альянса на восток.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал «абсурдным» отсутствие временных рамок для присоединения Киева к НАТО, передает «Радиоточка НСН».
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