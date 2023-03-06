Экс-разведчик: США могут использовать «угрозу» Крыму для давления на Россию
Соединенные Штаты не высказываются однозначно по Крыму, так как могут рассматривать этот вопрос как способ оказать давление на Россию с целью достижения переговоров. Такое заявление сделал экс-сотрудник национальной разведки США в Европе Крис Чиввис, слова которого приводит газета Hill.
Он отметил, что именно такой подход и определяет политику Вашингтона. При этом издание указало, что американские чиновники не хотят полностью поддерживать амбиции Украины по полуострову.
Ранее, 1 марта, российские военные предотвратили попытку ВСУ осуществить массированную атаку на объекты Крыма. Украинские военные, по данным Минобороны РФ, использовали беспилотники, шесть из которых были сбиты средствами ПВО, сообщает НСН.
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