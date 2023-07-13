Байден: Решение о вступлении Финляндии в НАТО приняли за три секунды
Американский президент Джо Байден на встрече с президентом Финляндии Саули Ниинисте рассказал, что принял решение о вступлении Финляндии в НАТО за три секунды.
В начале встречи, которую транслировал сайт газеты Iltalehti, Байден отметил, что Финляндия вступила в новую эру своей политики безопасности. При этом президент вспомнил, как Ниинисте во время своего визита в Вашингтон спросил, поддержат ли США членство Финляндии в НАТО.
«Мне потребовалось около трех секунд, чтобы сказать "да"», - сказал Байден.
Ранее портал Euractiv со ссылкой на чиновников НАТО сообщил, что интеграция Финляндии, официально ставшей членом НАТО 4 апреля, в Североатлантический альянс может длиться годами. Отмечается, что интеграция государства в объединение, взаимодействие с точки зрения командной структуры и планирования — весьма трудоемкий процесс, сообщает «Радиоточка НСН».
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