Байден: Решение о вступлении Финляндии в НАТО приняли за три секунды

В начале встречи, которую транслировал сайт газеты Iltalehti, Байден отметил, что Финляндия вступила в новую эру своей политики безопасности. При этом президент вспомнил, как Ниинисте во время своего визита в Вашингтон спросил, поддержат ли США членство Финляндии в НАТО.

«Мне потребовалось около трех секунд, чтобы сказать "да"», - сказал Байден.

Ранее портал Euractiv со ссылкой на чиновников НАТО сообщил, что интеграция Финляндии, официально ставшей членом НАТО 4 апреля, в Североатлантический альянс может длиться годами. Отмечается, что интеграция государства в объединение, взаимодействие с точки зрения командной структуры и планирования — весьма трудоемкий процесс, сообщает «Радиоточка НСН».

