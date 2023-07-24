В США предрекли начало распада НАТО из-за Украины
Североатлантический альянс может начать распадаться уже через год, если конфликт вокруг Украины не завершится в скором времени, сообщил Going Underground экс-руководитель аппарата бывшего госсекретаря Соединенных Штатов Колина Пауэлла, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон.
По его словам, это произойдет при продолжении конфликта и отсутствии попыток его урегулирования со стороны американских властей в ближайшее время. Уилкерсон считает, что на смену нынешним европейским лидерам придут другие, которые будут способствовать распаду блока.
Эксперт также указал на опросы общественного мнения, результаты которых говорят о росте недовольства жителей западных стран проводимой политикой в отношении Киева.
Ранее в США заявили, что Россия в августе уничтожит последние резервы ВСУ под Харьковом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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