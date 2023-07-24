По его словам, это произойдет при продолжении конфликта и отсутствии попыток его урегулирования со стороны американских властей в ближайшее время. Уилкерсон считает, что на смену нынешним европейским лидерам придут другие, которые будут способствовать распаду блока.

Эксперт также указал на опросы общественного мнения, результаты которых говорят о росте недовольства жителей западных стран проводимой политикой в отношении Киева.

Ранее в США заявили, что Россия в августе уничтожит последние резервы ВСУ под Харьковом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

