В США предрекли начало распада НАТО из-за Украины

Североатлантический альянс может начать распадаться уже через год, если конфликт вокруг Украины не завершится в скором времени, сообщил Going Underground экс-руководитель аппарата бывшего госсекретаря Соединенных Штатов Колина Пауэлла, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон.

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По его словам, это произойдет при продолжении конфликта и отсутствии попыток его урегулирования со стороны американских властей в ближайшее время. Уилкерсон считает, что на смену нынешним европейским лидерам придут другие, которые будут способствовать распаду блока.

Эксперт также указал на опросы общественного мнения, результаты которых говорят о росте недовольства жителей западных стран проводимой политикой в отношении Киева.

Ранее в США заявили, что Россия в августе уничтожит последние резервы ВСУ под Харьковом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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