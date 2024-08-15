Экс-разведчик Риттер обвинил НАТО во вторжении на территорию России

Экс-разведчик США, бывший инспектор ООН Скотт Риттер на фоне ситуации в Курской области обвинил страны НАТО во вторжении на территорию России. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

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«Что происходит в Курске? НАТО вторглась в Россию... Силы [которые находятся в Курской области] были организованы НАТО», — подчеркнул Риттер.

По мнению бывшего разведчика, российские военные учатся на ситуации под Курском и в дальнейшем используют этот урок.

Ранее Пентагон заявил, что не знает цели атак ВСУ в Курской области, президент Украины Владимир Зеленский не предупреждал Вашингтон о вторжении на российскую территорию, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Андрей Бортко
ТЕГИ:Курская ОбластьРоссияНАТО

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