Экс-разведчик Риттер обвинил НАТО во вторжении на территорию России
Экс-разведчик США, бывший инспектор ООН Скотт Риттер на фоне ситуации в Курской области обвинил страны НАТО во вторжении на территорию России. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.
«Что происходит в Курске? НАТО вторглась в Россию... Силы [которые находятся в Курской области] были организованы НАТО», — подчеркнул Риттер.
По мнению бывшего разведчика, российские военные учатся на ситуации под Курском и в дальнейшем используют этот урок.
Ранее Пентагон заявил, что не знает цели атак ВСУ в Курской области, президент Украины Владимир Зеленский не предупреждал Вашингтон о вторжении на российскую территорию, напоминает 360.ru.
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