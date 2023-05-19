Экс-президенту США Обаме запретили въезд в Россию
Бывшего президента США Барака Обаму внесли в стоп-лист для визита в Россию. Об этом сообщает издание «Международная жизнь», учредителем которого является МИД РФ.
«По данным из информированного источника, имеющимся в распоряжении журнала «Международная жизнь», в ответ на антироссийские санкции в стоп-лист для визитов в Россию внесен бывший президент США Барак Обама», - говорится на сайте журнала.
США 19 мая ввели санкции против более 200 физических и юридических лиц России. Под ограничения попали воздушные и морские суда РФ.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что меры направлены на сдерживание оборонно-промышленного комплекса России, металлургической, технологической и горнодобывающей отраслей, передает «Радиоточка НСН».
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