Экс-президенту США Обаме запретили въезд в Россию

«По данным из информированного источника, имеющимся в распоряжении журнала «Международная жизнь», в ответ на антироссийские санкции в стоп-лист для визитов в Россию внесен бывший президент США Барак Обама», - говорится на сайте журнала.

США 19 мая ввели санкции против более 200 физических и юридических лиц России. Под ограничения попали воздушные и морские суда РФ.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что меры направлены на сдерживание оборонно-промышленного комплекса России, металлургической, технологической и горнодобывающей отраслей, передает «Радиоточка НСН».

