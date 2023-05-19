США ввели санкции против Службы внешней разведки России
19 мая 202317:59
Минфин США ввел против Службы внешней разведки России новые санкции, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.
Свое решение в американском регуляторе пояснили тем, что Служба внешней разведки является частью российского правительства.
Ранее Вашингтон и Евросоюз на саммите «большой семерки» в Японии анонсировали очередные антироссийские санкции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru