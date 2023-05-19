США ввели санкции против Службы внешней разведки России

Минфин США ввел против Службы внешней разведки России новые санкции, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

США ввели санкции против Кравцова, Москальковой и Левитина

Свое решение в американском регуляторе пояснили тем, что Служба внешней разведки является частью российского правительства.

Ранее Вашингтон и Евросоюз на саммите «большой семерки» в Японии анонсировали очередные антироссийские санкции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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