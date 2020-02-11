Экс-президентов РФ могут сделать пожизненными сенаторами

Бывшие президенты России могут получить право на пожизненное вхождение в Совет Федерации после окончания срока полномочий главы государства. Соответствующие поправки к президентскому законопроекту об изменениях в Конституции направила группа депутатов Госдумы и членов верхней аплаты парламента.

Согласно поправкам, такое право предоставляется вне зависимости от того, завершились ли полномочия президента вовремя или досрочно в случае отставки. При этом за самим экс-лидером предлагается сохранить право отказаться от занятия поста сенатора, информирует комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству, передает ТАСС.

Среди прочего в рабочую группу сегодня поступило предложение о закреплении в Основном законе нормы о назначении председателя Счетной палаты РФ верхней палатой парламента. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, член рабочей группы Светлана Горячева.