Экс-президентов РФ могут сделать пожизненными сенаторами
Бывшие президенты России могут получить право на пожизненное вхождение в Совет Федерации после окончания срока полномочий главы государства. Соответствующие поправки к президентскому законопроекту об изменениях в Конституции направила группа депутатов Госдумы и членов верхней аплаты парламента.
Согласно поправкам, такое право предоставляется вне зависимости от того, завершились ли полномочия президента вовремя или досрочно в случае отставки. При этом за самим экс-лидером предлагается сохранить право отказаться от занятия поста сенатора, информирует комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству, передает ТАСС.
Среди прочего в рабочую группу сегодня поступило предложение о закреплении в Основном законе нормы о назначении председателя Счетной палаты РФ верхней палатой парламента. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, член рабочей группы Светлана Горячева.
По нынешнему законодательству, глава Счетной палаты назначается на должность Госдумой сроком на шесть лет по представлению президента. При этом Совету Федерации отдано назначение заместителя председателя Счётной палаты и половины состава аудиторов.
Между тем день для голосования по поправкам в Конституцию пока ещё не определён, сообщил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, обсуждаются разные варианты, в том числе, возможность проведения голосования во второй половине апреля в рабочий день, который специально для этого седлают выходным, сообщает Москва 24.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- В России вынесен первый приговор активисту «нежелательной организации»
- Экс-президентов РФ могут сделать пожизненными сенаторами
- ЦБ подготовил продажу акций Сбербанка правительству
- Эрдоган пообещал заставить Сирию «заплатить большую цену»
- Бывшему вице-премьеру Ольге Голодец нашли работу в Сбербанке