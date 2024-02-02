Экс-президента Трампа в США признали безальтернативным кандидатом-республиканцем

В США представители Республиканской партии признали бывшего главу государства Дональда Трампа безальтернативным кандидатом-республиканцем на выборах 2024 года, сообщает NBC News.

Член партии Мортон Блэквелл отметил, что правила можно было бы изменить, но это будет несправедливым шагом по отношению ко всем избирателям.

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Кен Куччинелли добавил, что «практически невозможно свергнуть Трампа с поста кандидата».

Между тем о выходе из президентской гонки заявил губернатор штата Флорида Рон Десантис. А главная соперница Трампа из Республиканской партии Ники Хейли заявила, что не собирается покидать президентскую гонку и намерена бороться «до закрытия последнего участка».

Лидер США Джо Байден выйдет из президентской гонки, считает бывший глава государства Дональд Трамп. Об этом политик заявил телеканалу Fox News, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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