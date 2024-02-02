Экс-президента Трампа в США признали безальтернативным кандидатом-республиканцем
В США представители Республиканской партии признали бывшего главу государства Дональда Трампа безальтернативным кандидатом-республиканцем на выборах 2024 года, сообщает NBC News.
Член партии Мортон Блэквелл отметил, что правила можно было бы изменить, но это будет несправедливым шагом по отношению ко всем избирателям.
Кен Куччинелли добавил, что «практически невозможно свергнуть Трампа с поста кандидата».
Между тем о выходе из президентской гонки заявил губернатор штата Флорида Рон Десантис. А главная соперница Трампа из Республиканской партии Ники Хейли заявила, что не собирается покидать президентскую гонку и намерена бороться «до закрытия последнего участка».
Лидер США Джо Байден выйдет из президентской гонки, считает бывший глава государства Дональд Трамп. Об этом политик заявил телеканалу Fox News, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru