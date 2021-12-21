Экс-президента Молдавии вызвали в прокуратуру по делу о хищениях при импорте электроэнергии

Бывшего президента Молдавии, почетного председателя Партии социалистов Республики Молдова Игоря Додона вызвали в прокуратуру для дачи показаний по делу о хищениях при импорте электроэнергии в 2008 году. Об этом сообщает телеканал TV8, ссылаясь на пресс-секретаря молдавской Генпрокуратуры Мариану Керпек.

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Отмечается, что Додону предстоит дать показания 27 декабря по возбужденному в сентябре уголовному делу, которое касается ситуации вокруг государственного предприятия «Энергоком» в 2008 году: тогда политик занимал пост первого вице-премьера и министра экономики Молдавии.

По данным следствия, ответственные лица компании, занимающейся импортом электроэнергии, и ряд лиц были вовлечены в схему с необоснованным увеличением закупочной цены на электричество. Разница в стоимости перечислялась на счета подставных компаний.

По предварительной информации, чиновникам удалось похитить почти $12 млн.

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ФОТО: Президент Молдавии Игорь Додон. Фото с его официального сайта.
ТЕГИ:ХищенияПрокуратураМолдавияИгорь Додон
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