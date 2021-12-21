Экс-президента Молдавии вызвали в прокуратуру по делу о хищениях при импорте электроэнергии

Отмечается, что Додону предстоит дать показания 27 декабря по возбужденному в сентябре уголовному делу, которое касается ситуации вокруг государственного предприятия «Энергоком» в 2008 году: тогда политик занимал пост первого вице-премьера и министра экономики Молдавии.

По данным следствия, ответственные лица компании, занимающейся импортом электроэнергии, и ряд лиц были вовлечены в схему с необоснованным увеличением закупочной цены на электричество. Разница в стоимости перечислялась на счета подставных компаний.

По предварительной информации, чиновникам удалось похитить почти $12 млн.

