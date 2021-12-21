Экс-президенту Киргизии Акаеву предъявили новое обвинение
Бывшему президенту Киргизии Аскару Акаеву предъявили новое обвинение по делу о золоторудном месторождении Кумтор. Об этом сообщает Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) республики.
По данным ведомства, экс-президенту предъявлено обвинение в связи с заключением генерального соглашения с компанией «Камеко» в 1992 году и реструктуризацией месторождения Кумтор в 2003 году. В ГКНБ отмечают, что Акаев признал вину в совершении преступлений и сотрудничает со следствием.
«Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются другие факты совершения преступлений, связанных с реализацией проекта "Кумтор". <...> Информация о прекращении уголовного дела в отношении Аскара Акаева не соответствует действительности», — подчеркнули в ведомстве.
Накануне соратник Акаева Бекболот Талгарбеков заявил, что с экс-президента сняли все обвинения по делу о коррупции вокруг Кумтора. Отмечалось, что допросы завершились, и Акаев вернулся в Москву.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,3 млн+25 907 / сут.
Умерли
299 тыс.+1 027 / сут.
Выздоровели
9,1 млн+40 219 / сут.
- Кровля горящего гипермаркета «Лента» обрушилась в Томске
- Экс-президента Молдавии вызвали в прокуратуру по делу о хищениях при импорте электроэнергии
- Москалькова призвала ужесточить наказание за притеснения журналистов
- Суд отказался выпускать из СИЗО ректора «Шанинки» Зуева
- Путин примет участие в церемонии приема двух атомных подлодок в состав ВМФ
- «Коммерческая ситуация»: Песков объяснил остановку поставок газа в Германию по «Ямал – Европе»
- Песков: российские власти делают всё для защиты интересов россиян за рубежом
- Появилось видео массового ДТП в центре Москвы
- Экс-президенту Киргизии Акаеву предъявили новое обвинение
- НХЛ официально приостановила регулярный чемпионат из-за ковида
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru