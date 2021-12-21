Экс-президенту Киргизии Акаеву предъявили новое обвинение

По данным ведомства, экс-президенту предъявлено обвинение в связи с заключением генерального соглашения с компанией «Камеко» в 1992 году и реструктуризацией месторождения Кумтор в 2003 году. В ГКНБ отмечают, что Акаев признал вину в совершении преступлений и сотрудничает со следствием.

«Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются другие факты совершения преступлений, связанных с реализацией проекта "Кумтор". <...> Информация о прекращении уголовного дела в отношении Аскара Акаева не соответствует действительности», — подчеркнули в ведомстве.

Накануне соратник Акаева Бекболот Талгарбеков заявил, что с экс-президента сняли все обвинения по делу о коррупции вокруг Кумтора. Отмечалось, что допросы завершились, и Акаев вернулся в Москву.

