Экс-президенту Киргизии Акаеву предъявили новое обвинение

Бывшему президенту Киргизии Аскару Акаеву предъявили новое обвинение по делу о золоторудном месторождении Кумтор. Об этом сообщает Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) республики.

В Киргизии прекратили уголовное преследование экс-президента Акаева

По данным ведомства, экс-президенту предъявлено обвинение в связи с заключением генерального соглашения с компанией «Камеко» в 1992 году и реструктуризацией месторождения Кумтор в 2003 году. В ГКНБ отмечают, что Акаев признал вину в совершении преступлений и сотрудничает со следствием.

«Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются другие факты совершения преступлений, связанных с реализацией проекта "Кумтор". <...> Информация о прекращении уголовного дела в отношении Аскара Акаева не соответствует действительности», — подчеркнули в ведомстве.

Накануне соратник Акаева Бекболот Талгарбеков заявил, что с экс-президента сняли все обвинения по делу о коррупции вокруг Кумтора. Отмечалось, что допросы завершились, и Акаев вернулся в Москву.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоррупцияУголовное ДелоКиргизия
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