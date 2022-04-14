Экс-президент Гондураса может быть выдан США на следующей неделе
Бывший президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес может быть выдан властям Соединенных Штатов на следующей неделе. Об этом сообщается на сайте газеты La Tribuna.
Отмечается, что Эрнандес будет передан представителям властей США на авиабазе имени Эрнана Акосты, после чего он будет доставлен в Нью-Йорк.
В США гондурасского политика обвиняют в контрабанде наркотиков. Власти задержали экс-президента 15 февраля в столице страны Тегусигальпе. Решение о его выдаче американский суд принял в середине марта.
В 2021 году суд США приговорил брата экс-президента Хуана Антонио Эрнандеса к пожизненному заключению за наркоторговлю.
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