Экс-президент Гондураса может быть выдан США на следующей неделе

Отмечается, что Эрнандес будет передан представителям властей США на авиабазе имени Эрнана Акосты, после чего он будет доставлен в Нью-Йорк.

В США гондурасского политика обвиняют в контрабанде наркотиков. Власти задержали экс-президента 15 февраля в столице страны Тегусигальпе. Решение о его выдаче американский суд принял в середине марта.

В 2021 году суд США приговорил брата экс-президента Хуана Антонио Эрнандеса к пожизненному заключению за наркоторговлю.

