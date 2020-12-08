Экс-президент Чехии оштрафован за маску на подбородке
Бывший президент Чехии Вацлав Клаус оштрафован на 3 тысячи крон (135 долларов) за то, что он неправильно носил защитную маску, сообщает Чешское ТВ.
17 ноября на праздновании в центре Праги годовщины антикоммунистической «бархатной революции» политик умышленно носил средство защиты на подбородке. Сотрудники правоохранительных органов потребовали, чтобы он закрыл маской рот и нос, однако Клаус не подчинился. Его отвели в отделение полиции, где составили протокол.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала носить маску внутри и вне помещений, если нет возможности соблюдать социальную дистанцию. Это касается в том числе магазинов, школ, рабочих мест.
Эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин в эфире НСН рассказал, что носить маски на улице необязательно, а перчатки в целом бесполезны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru