Экс-президент Чехии оштрафован за маску на подбородке

Бывший президент Чехии Вацлав Клаус оштрафован на 3 тысячи крон (135 долларов) за то, что он неправильно носил защитную маску, сообщает Чешское ТВ.

17 ноября на праздновании в центре Праги годовщины антикоммунистической «бархатной революции» политик умышленно носил средство защиты на подбородке. Сотрудники правоохранительных органов потребовали, чтобы он закрыл маской рот и нос, однако Клаус не подчинился. Его отвели в отделение полиции, где составили протокол.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала носить маску внутри и вне помещений, если нет возможности соблюдать социальную дистанцию. Это касается в том числе магазинов, школ, рабочих мест.

Эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин в эфире НСН рассказал, что носить маски на улице необязательно, а перчатки в целом бесполезны.

