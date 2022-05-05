Экс-президент Бразилии предложил создать новое международное управление

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что сегодняшняя система международного управления является неэффективной и должна быть реформирована. Об этом он сообщил в интервью журналу Time, передает ТАСС.

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Экс-глава государства подчеркнул, что ООН на сегодняшний день «уже ничего из себя не представляет». Он добавил, что руководители стран не воспринимают международную организацию всерьез.

Причем, Лула да Силва напомнил, что США неоднократно вторгались в другие страны без согласования с Советом Безопасности ООН.

Он также считает, что необходимо срочно воссоздать ООН и включить в Совбез больше государств, чтобы начать «менять мир к лучшему».

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ФОТО: flickr/Isriya Paireepairit
ТЕГИ:БразилияООНСовбез ООН
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