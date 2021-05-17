Российские наблюдатели будут присутствовать на выборах в парламент Армении

По словам дипломата, число наблюдателей будет в рамках предполагающийся квоты, однако она пока не определена миссией Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ).



Ранее в мае Национальное собрание Армении в ходе специального заседания во второй раз не смогло выбрать премьер-министра страны. Согласно конституции республики, в этом случае парламент распускается силой закона и определяются даты новых выборов. Они назначены на 20 июня.

