Российские наблюдатели будут присутствовать на выборах в парламент Армении

РФ направит наблюдателей для присутствия на новых парламентских выборах в Армении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра иностранных дел РФ Андрея Руденко.

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По словам дипломата, число наблюдателей будет в рамках предполагающийся квоты, однако она пока не определена миссией Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ).

Ранее в мае Национальное собрание Армении в ходе специального заседания во второй раз не смогло выбрать премьер-министра страны. Согласно конституции республики, в этом случае парламент распускается силой закона и определяются даты новых выборов. Они назначены на 20 июня.

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Фото: facebook.com/www.sns.am
ТЕГИ:ВыборыАрмения
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