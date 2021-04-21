Экс-премьер Японии выступил за признание Крыма российским

Бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма поддержал позицию России по Крыму, а также выступил за укрепление отношений Москвы и Токио. Об этом экс-премьер заявил в ходе выступления на заседании международного круглого стола, организованного Российским историческим обществом.

«Крым перешел к России на правовых основаниях. Это стало следствием уважения народа, проживающего на этой территории. Необоснованные экономические санкции, которые вводят западные державы, носят антироссийский характер», — цитирует Хатояму РИА Новости.

Кроме того, экс-премьер заявил о деструктивных действиях властей США, подчеркнув, что находящиеся в Японии американские военные нарушают суверенитет и целостность страны.

Также Хатояма отметил необходимость «создать баланс» в отношениях между РФ и Японией для обеспечения безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее посол Японии в Украине Такаши Кураи заявлял, что Токио поддерживает позицию Киева по «аннексии Крыма». Кроме того, японские власти одобряют украинскую инициативу по созданию «Крымской платформы» и рассматривают возможность присоединиться к ней.

