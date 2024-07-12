Экс-премьер Швеции призвала приостановить председательство Венгрии в Совете ЕС
Правительству Швеции следует работать над тем, чтобы лишить Венгрию председательства в Совете Евросоюза. Как пишет ТАСС, об этом заявила бывший премьер-министр страны Магдалена Андерссон.
Она назвала неприемлемым визит венгерского премьера Виктора Орбана в Москву во время продолжающегося российско-украинский конфликта.
«Я ожидаю, что премьер Ульф Кристерссон теперь сделает всё возможное, чтобы ЕС рассмотрел возможность приостановки председательства Венгрии», - заключила Андерссон.
Ранее премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не пригласили на первую пленарную сессию Европарламента нового созыва, несмотря на нынешнее председательство Венгрии в Совете ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru