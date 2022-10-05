Экс-премьер Израиля Нетаньяху госпитализирован

Экс-премьер Израиля Биньямин Нетаньяху госпитализирован после того, как он почувствовал себя плохо. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в настоящее время он находится в больнице Шеарей Цедек. По данным местных СМИ, политик чувствует себя хорошо.



Ухудшение состояния Нетаньяху почувствовал во время молитвы в Йом Кипур.



Нетаньяху был премьером Израиля до 2021 года. Сейчас он считается одним из основных претендентов на этот пост. Выборы намечены на 1 ноября. Он возглавляет главную оппозиционную партию «Ликуд».

