Экс-премьер Израиля Нетаньяху госпитализирован
Экс-премьер Израиля Биньямин Нетаньяху госпитализирован после того, как он почувствовал себя плохо. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в настоящее время он находится в больнице Шеарей Цедек. По данным местных СМИ, политик чувствует себя хорошо.
Ухудшение состояния Нетаньяху почувствовал во время молитвы в Йом Кипур.
Нетаньяху был премьером Израиля до 2021 года. Сейчас он считается одним из основных претендентов на этот пост. Выборы намечены на 1 ноября. Он возглавляет главную оппозиционную партию «Ликуд».
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