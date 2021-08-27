Экс-премьер Италии Берлускони госпитализирован

Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони госпитализировали в Милане. Об этом заявил представитель политика.

Прокурор сообщила о серьезной болезни экс-премьера Италии Берлускони

«Госпитализация была необходима для проведения тщательного клинического обследования», — сообщил представитель Берлускони в беседе с ТАСС.

Самочувствие 84-летнего политика оценивается как удовлетворительное.

По данным агентства ANSA, Берлускони пройдет очередное обследование после коронавирусной инфекции, перенесенной около года назад.

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ФОТО: РИА Новости / Cергей Гунеев
ТЕГИ:ГоспитализацияСильвио БерлускониИталия
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