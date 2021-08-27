Экс-премьер Италии Берлускони госпитализирован

«Госпитализация была необходима для проведения тщательного клинического обследования», — сообщил представитель Берлускони в беседе с ТАСС.

Самочувствие 84-летнего политика оценивается как удовлетворительное.

По данным агентства ANSA, Берлускони пройдет очередное обследование после коронавирусной инфекции, перенесенной около года назад.

