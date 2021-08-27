Экс-премьер Италии Берлускони госпитализирован
27 августа 202112:54
Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони госпитализировали в Милане. Об этом заявил представитель политика.
«Госпитализация была необходима для проведения тщательного клинического обследования», — сообщил представитель Берлускони в беседе с ТАСС.
Самочувствие 84-летнего политика оценивается как удовлетворительное.
По данным агентства ANSA, Берлускони пройдет очередное обследование после коронавирусной инфекции, перенесенной около года назад.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru