Экс-премьер ДНР: Зеленский пиарится на теме госпереворота
Александр Бородай отметил, что никакого переворота на Украине не планировалось.
Президент Украины теряет рейтинги и поддержку народа и готов создавать вокруг себя любые информационные поводы, заявил экс-премьер ДНР, депутат Госдумы РФ Александр Бородай в пресс-центре НСН.
«Есть социология, которая говорит о том, что президент Зеленский, который пришел в качестве нового лидера, лидера нового типа, которого украинский народ выбрал, сейчас разочаровал народ. Эти люди понимают, что они обмануты, их обманули в очередной раз, вместо лидера нового типа они получили дешевого клоуна, который цепляется за власть, и ради того, чтобы сохранить президентское кресло, готов на все, что угодно, включая массовые убийства», - отметил Бородай.
По его словам, заявления Зеленского о предстоящем госперевороте являются частью привлечения внимания к своей персоне.
«Если говорить о тех заявлениях Зеленского, которые он сделал, конечно, это очередная клоунада, довольно очевидно, что он вокруг себя пытается создать информационный фон, никакого государственного переворота никто не планировал», - заявил он.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что ему доложили о готовящемся в стране государственном перевороте. По словам Зеленского, если госпереворот действительно произойдёт, он не намерен покидать страну.
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