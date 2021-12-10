Экс-премьер ДНР: Зеленский пиарится на теме госпереворота

Президент Украины теряет рейтинги и поддержку народа и готов создавать вокруг себя любые информационные поводы, заявил экс-премьер ДНР, депутат Госдумы РФ Александр Бородай в пресс-центре НСН.

«Есть социология, которая говорит о том, что президент Зеленский, который пришел в качестве нового лидера, лидера нового типа, которого украинский народ выбрал, сейчас разочаровал народ. Эти люди понимают, что они обмануты, их обманули в очередной раз, вместо лидера нового типа они получили дешевого клоуна, который цепляется за власть, и ради того, чтобы сохранить президентское кресло, готов на все, что угодно, включая массовые убийства», - отметил Бородай.

По его словам, заявления Зеленского о предстоящем госперевороте являются частью привлечения внимания к своей персоне.