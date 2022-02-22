Экс-представитель НАТО в России: Посольство США может покинуть Украину навсегда
Американские дипломаты могут никогда не вернуться на Украину. Об этом заявил бывший представитель НАТО в России Гарри Табах.
«Мои знакомые из посольства сказали, что они уничтожали кабеля. Но это наводится паника <…> Это клоунада. Они все действуют по сценарию», — передает слова военного представителя интернет-канал Politeka.
По словам Табаха, в посольстве работают тысячи людей, и эвакуировать их нелегко. Кроме того, в настоящий момент здание посольства в Киеве непригодно для использования, как ранее сообщали западные СМИ. Украина может навсегда потерять диппредставительство США, заключил Табах.
Ранее США приняли решение перенести посольство из Киева во Львов. Во вторник администрация Джо Байдена постановила перевести украинскую дипмиссию в Польшу.
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