Экс-представитель НАТО призвал Россию опасаться вступления Украины в альянс
России следует опасаться вступления Украины в НАТО, считает бывший представитель альянса в РФ отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах. Об этом офицер заявил в комментарии украинской газете «Обозреватель».
«Украина — суверенное государство, она может вступать в любой клуб, сотрудничать с Европой, с Америкой, с Марсом, с кем угодно», — подчеркнул Табах.
По словам отставного военного, в случае вступления Киева в НАТО альянс будет защищать страну «уже по закону, а не только из-за дружеских отношений и моральной ответственности», и Москве стоит опасаться этого.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что членство Украины в НАТО стало бы наихудшим сценарием, который выходит за красные линии национальных интересов РФ. Как отметил представитель Кремля, в связи с этим Москва может принять активные меры для обеспечения своей безопасности.
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