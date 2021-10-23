Экс-представитель НАТО призвал Россию опасаться вступления Украины в альянс

«Украина — суверенное государство, она может вступать в любой клуб, сотрудничать с Европой, с Америкой, с Марсом, с кем угодно», — подчеркнул Табах.

По словам отставного военного, в случае вступления Киева в НАТО альянс будет защищать страну «уже по закону, а не только из-за дружеских отношений и моральной ответственности», и Москве стоит опасаться этого.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что членство Украины в НАТО стало бы наихудшим сценарием, который выходит за красные линии национальных интересов РФ. Как отметил представитель Кремля, в связи с этим Москва может принять активные меры для обеспечения своей безопасности.

