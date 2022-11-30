Экс-председатель КНР скончался в возрасте 96 лет

Отмечается, что политик умер в 12:13 (07:13 по мск) 30 ноября в Шанхае. Так, у экс-председателя КНР была лейкемия, осложненная полиорганной недостаточностью.

В 1985 году Цзэминь был назначен мэром Шанхая, а с 1993 по 2003 год занимал пост председателя КНР, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

