Экс-председатель КНР скончался в возрасте 96 лет

Бывший председатель КНР Цзян Цзэминь скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

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Отмечается, что политик умер в 12:13 (07:13 по мск) 30 ноября в Шанхае. Так, у экс-председателя КНР была лейкемия, осложненная полиорганной недостаточностью.

В 1985 году Цзэминь был назначен мэром Шанхая, а с 1993 по 2003 год занимал пост председателя КНР, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Дружинин
ТЕГИ:КитайСмерть
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