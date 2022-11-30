Экс-председатель КНР скончался в возрасте 96 лет
30 ноября 202211:42
Бывший председатель КНР Цзян Цзэминь скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
Отмечается, что политик умер в 12:13 (07:13 по мск) 30 ноября в Шанхае. Так, у экс-председателя КНР была лейкемия, осложненная полиорганной недостаточностью.
В 1985 году Цзэминь был назначен мэром Шанхая, а с 1993 по 2003 год занимал пост председателя КНР, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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30 ноября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru