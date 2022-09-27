Экс-постпред при ЕС Чижов назначен сенатором от Карелии

Бывшего постоянного представителя России при Евросоюзе и Европейском сообществе по атомной энергии Владимира Чижова назначили сенатором от Республики Карелия. Соответствующий указ подписал глава региона Артур Парфенчиков.

Путин освободил Чижова от полномочий постпреда России при ЕС

Накануне президент Владимир Путин своим указом освободил Чижова от полномочий постпреда, напоминает телеканал «360».

Экс-постпред займет пост «сенатора Российской Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия» с 27 сентября, отмечает Ura.ru.

Как отметил Чижов в беседе с ТАСС, в Карелии «стабильная, хотя и непростая» ситуация. Сенатор рассчитывает «в меру своей компетенции и возможностей» работать с главой республики и содействовать продвижению региона вперед.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Совет Федерации РФКарелияНазначение
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры