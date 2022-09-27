Экс-постпред при ЕС Чижов назначен сенатором от Карелии
Бывшего постоянного представителя России при Евросоюзе и Европейском сообществе по атомной энергии Владимира Чижова назначили сенатором от Республики Карелия. Соответствующий указ подписал глава региона Артур Парфенчиков.
Накануне президент Владимир Путин своим указом освободил Чижова от полномочий постпреда, напоминает телеканал «360».
Экс-постпред займет пост «сенатора Российской Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия» с 27 сентября, отмечает Ura.ru.
Как отметил Чижов в беседе с ТАСС, в Карелии «стабильная, хотя и непростая» ситуация. Сенатор рассчитывает «в меру своей компетенции и возможностей» работать с главой республики и содействовать продвижению региона вперед.
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