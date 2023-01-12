Экс-посол США Салливан: Лавров важен для Кремля
Бывший посол США в России Джон Салливан предостерег от недооценки важности министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Своим мнением дипломат поделился в интервью изданию Foreign Policy.
Салливан высоко оценил работу Лаврова, подчеркнув, что глава МИД важен для Кремля. По словам экс-посла, президент РФ Владимир Путин знает, что министр «эффективен» и «очень хорош».
«Он очень, очень изысканный, очень умный, очень опытный. Путин это знает», — заявил Салливан.
Джон Салливан занимал пост посла США в Москве с декабря 2019 года и ушел в отставку в сентябре 2022-го.
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