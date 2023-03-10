Экс-посол США Макфол: Время работает не в пользу Украины

Военные успехи российского лидера Владимира Путина на Украине вызывают опасения. Об этом сообщило издание Newsweek со ссылкой на бывшего посла США в Москве Майкла Макфола.

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Он отметил, что Украина не хочет затягивать конфликт, так как не думает, что сможет его выдержать. По словам Макфола, украинцы не верят, что время работает на них.

Ранее экс-офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью на YouTube заявил, что Владимир Путин разрушил планы западных политиков по уничтожению России. Риттер выразил уверенность, что Путин войдет в историю как один из величайших руководителей страны, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСпецоперация
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