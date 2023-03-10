Экс-посол США Макфол: Время работает не в пользу Украины

Он отметил, что Украина не хочет затягивать конфликт, так как не думает, что сможет его выдержать. По словам Макфола, украинцы не верят, что время работает на них.

Ранее экс-офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью на YouTube заявил, что Владимир Путин разрушил планы западных политиков по уничтожению России. Риттер выразил уверенность, что Путин войдет в историю как один из величайших руководителей страны, сообщает НСН.

