Экс-посол США Макфол предсказал кардинальную смену власти в России

Он считает, что после ухода российского лидера Владимира Путина с поста президента политическая ситуация в стране скорей кардинально поменяется, чем будет прежней.

«После Сталина было антисталинское движение при Хрущеве. После 20 лет Брежнева был Михаил Горбачев. Это была реакция на 20 лет стагнации при Леониде Брежневе», — сказал Макфол.

Ранее бывший посол сообщил, что во время нахождения Джо Байдена на посту президента США возможна стабилизация отношений между Вашингтоном и Москвой.

