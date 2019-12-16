Экс-подчиненные напомнили Зеленскому об обещанных посадках
Артисты украинской юмористической студии «Квартал 95», которую до недавнего времени возглавлял президент Украины Владимир Зеленский, в ходе своего выступления исполнили песню не невыполненные обещания главы государства.
«Весна прошла давно, еще не сел никто», - цитирует бывших коллег Зеленского Ura.ru
Примечательно, что в зале в тот момент находился и сам Зеленский. Он ненадолго поднялся на сцену, продемонстрировал всем присутствующим билет, а затем вернулся на свое место в первом ряду.
Студия «Квартал 95» была основана в 2003 году Владимиром Зеленским. После победы на президентских выборах Украины он вышел из компании, передает РИА ФАН.
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