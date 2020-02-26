Экс-партнёра Коломойского назвали кандидатом на пост премьеры Украины

У Тигипко давние партнёрские отношения с олигархом Игорем Коломойским, отмечает РИА ФАН. Они являются основателями «Приватбанка», в 1992-1997 годах Тигипко возглавлял правление этого банка.

В 1997-1999 годах Тигипко работал в должности замглавы правительства Украины, затем стал министром экономики, а в 2002-2004 годах - главой Нацбанка Украины. Возвращение Тигипко в кабмин усилит позиции Коломойского и другого партнёра по «Приватбанку», Геннадия Боголюбова, говорится в материале Kyiv Post.

Увольнение нынешнего премьер-министра Украины Алексея Гончарука прочили ещё в начале февраля. 17 января Гончарук сам подал прошение об отставке на фоне публикации в Сети аудиозаписи, на которой человек с его голосом заявлял о «примитивном понимании» Зеленским экономических процессов, а себя называл «профаном в экономике». Гончарук при увольнении заявил, что уважает Зеленского.

Зеленский отклонил прошение Гончарука, оставив его в должности премьера. Гончарук рапортовал, что его команда готова выполнять поставленные задачи и усиливать системные реформы, писали «Известия».

