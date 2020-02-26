Экс-партнёра Коломойского назвали кандидатом на пост премьеры Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает предпринимателя и бывшего политика Сергея Тигипко в качестве кандидата на пост премьер-министра. Об этом сообщило издание Kyiv Post, ссылаясь на источники в правительстве страны.
У Тигипко давние партнёрские отношения с олигархом Игорем Коломойским, отмечает РИА ФАН. Они являются основателями «Приватбанка», в 1992-1997 годах Тигипко возглавлял правление этого банка.
В 1997-1999 годах Тигипко работал в должности замглавы правительства Украины, затем стал министром экономики, а в 2002-2004 годах - главой Нацбанка Украины. Возвращение Тигипко в кабмин усилит позиции Коломойского и другого партнёра по «Приватбанку», Геннадия Боголюбова, говорится в материале Kyiv Post.
Увольнение нынешнего премьер-министра Украины Алексея Гончарука прочили ещё в начале февраля. 17 января Гончарук сам подал прошение об отставке на фоне публикации в Сети аудиозаписи, на которой человек с его голосом заявлял о «примитивном понимании» Зеленским экономических процессов, а себя называл «профаном в экономике». Гончарук при увольнении заявил, что уважает Зеленского.
Зеленский отклонил прошение Гончарука, оставив его в должности премьера. Гончарук рапортовал, что его команда готова выполнять поставленные задачи и усиливать системные реформы, писали «Известия».
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