Экс-офицер разведки США: Путин проявляет восхитительное терпение

«США провоцируют Россию с 2008 года. Путин проявляет восхитительное терпение», — считает Риттер.

Экс-офицер отметил, что отсутствие связи между правительствами РФ и США негативно влияет на ситуацию в мире, пишет «Свободная пресса». При этом население Соединенных Штатов «заражено вирусом русофобии» и верит негативным заявлениям Вашингтона о России и ее лидере.

Ранее Риттер заявил, что Запад, разорвав связи с Россией, сделал Москве «подарок, о котором она и мечтать не могла», напоминает Ura.ru.

