Экс-офицер разведки США: Путин проявляет восхитительное терпение

Президент России Владимир Путин демонстрирует недюжинное терпение, не допуская резкой реакции на провокации США. Об этом заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер в комментарии Youtube-каналу Naturalist Capitalist.

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«США провоцируют Россию с 2008 года. Путин проявляет восхитительное терпение», — считает Риттер.

Экс-офицер отметил, что отсутствие связи между правительствами РФ и США негативно влияет на ситуацию в мире, пишет «Свободная пресса». При этом население Соединенных Штатов «заражено вирусом русофобии» и верит негативным заявлениям Вашингтона о России и ее лидере.

Ранее Риттер заявил, что Запад, разорвав связи с Россией, сделал Москве «подарок, о котором она и мечтать не могла», напоминает Ura.ru.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:СШАРоссияВладимир Путин
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