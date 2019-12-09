Экс-министр обороны США: «Американская отстраненность» на Ближнем Востоке выгодна РФ
Бывший вице-президент и экс-министр обороны США Дик Чейни заявил, что «американская отстраненность» на Ближнем Востоке выгодна России, косвенно критикую решение Трампа о выводе войск из Сирии. Об этом сообщает Associated press, передает Североамериканское бюро НСН.
Отмечается, что соответствующее заявление Чейни сделал на Форуме по арабской стратегии. Он проходит в столице Арабских Эмиратов.
«Россия всегда находится в режиме ожидания, чтобы заполнить пустоты власти. Так случилось, что российские войска вторглись, когда США покинули северную Сирию. Подводя итог этой все еще разворачивающейся истории: никто не запомнит ее как наш лучший час», - приводит его слова агентство.
В связи с этим Чейни отметил, что «бездействие может нести даже больший риск, чем действия».
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