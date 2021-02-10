Экс-министр Латвии подверг критике запрет российских телеканалов

Домбровский напомнил, что трансляция российских каналов проходит по "разным причинам", которые "притягиваются" к ситуации. Экс-министр подчеркнул, что в законодательство страны заранее были внесены изменения "с очень явным прицелом".



По мнению политика, действия Латвии направлены на дискриминацию русскоязычных жителей Латвии. Он заявил, что на них навешивают ярлык "путинистов" чтобы оправдать действия, которые нарушают демократические нормы. Домбровский иронично отметил, что отключают русскоязычное телевидение якобы "для спасения латвийских русских" .

Национальный совет Латвии по электронным СМИ (NEPLP) запретил ретрансляцию в стране 16 русскоязычных телеканалов, в их число вошли 1 канал, ВГТРК, REN TV Baltic и NTV Mir Baltic

