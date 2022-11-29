«Решает близость к президенту»: Нечаев о будущем Счетной палаты после ухода Кудрина

В современных реалиях на любые действия Счетной палаты требуется разрешение руководства страны, поэтому ее дальнейшая работа будет зависеть от связей нового руководителя ведомства. Об этом НСН заявил экс-министр экономики России Андрей Нечаев.

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Ранее в Совет Федерации поступило представление Владимира Путина об освобождении Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолия Артамонова. Нечаев предположил, как изменится работа Счетной палаты с приходом нового главы.

«Все будет зависеть от того, насколько этот человек будет вхож к президенту и к премьеру. Это многое определяет в работе Счетной палаты и в ее реальных возможностях. Если говорить не о номинальных правах, а о реалиях, то в России заведено санкции на любые действия получать у высших должностных лиц страны», — сказал Нечаев.

Экс-министр экономики рассказал, насколько влиятельна сегодня Счетная палата.

«Это орган, обладающий достаточно серьезными полномочиями. Например, представители Счетной палаты имеют право обращаться в прокуратуру для возбуждения уголовных дел по выявленным ими нарушениям. Однако понятно, что она не может поменять всю систему распоряжения бюджетом. Что двадцать лет, что сейчас многие чиновники рассматривают бюджет как личную копилку», — резюмировал собеседник НСН.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не анонсирует кандидата на пост нового председателя Счетной палаты.

