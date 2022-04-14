Экс-лидер Соцпартии Франции предложил распустить партию после провала на выборах
Бывший первый секретарь Социалистической партии Франции Жан-Кристоф Камбаделис потребовал ее роспуска после провала партийного кандидата, мэра Парижа Анн Идальго в первом туре президентских выборов. Об этом он заявил в интервью газете Le Parisien.
По мнению Камбаделиса, национальный совет партии на своем заседании 19 апреля должен объявить о созыве конгресса в целях самороспуска партии и ее последующей реорганизации.
Он также потребовал отставки своего преемника на посту первого секретаря Оливье Фора. Камбаделис считает, что необходимо создать новую социал-демократическую народную партию.
Первая женщина на посту мэра Парижа Анн Идальго получила всего 1,75% голосов в первом туре президентских выборов. Во второй тур вышли Эмманюэль Макрон (27,84%) и Марин Ле Пен (23,15%).
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