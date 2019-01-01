Экс-канцлера Германии Шредера зовут в Крым

Представители немецкой общины Крыма предложили экс-канцлеру Германии Герхарду Шредеру приехать на полуостров. Об этом сообщил РИА Новости глава немецкой национально-культурной автономии республики, глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Господин Шредер в Крыму еще не был, но, учитывая его заявления, думаю, теперь он просто обязан посетить наш полуостров. Мы приглашаем Шредера приехать в Крым. Крымчане относятся к нему с уважением и доверием и хотели бы видеть на крымской земле. Его приезд был бы очень целесообразен и логичен», - отметил Гемпель.

Он выразил надежду на то, что к заявлению Шредера, который в интервью Bild назвал Крым давней русской территорией, «прислушаются политики Европы и США».

Напомним, Крым перешел под российскую юрисдикцию в 2014 году, после мартовского референдума, на котором 96,77% избирателей полуострова и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав России. Киев называет Крым оккупированной территорией. Москва заявляет о соблюдении всех норм международного права и Устава ООН, которые были реализованы по итогам плебисцита. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Ранее ведущий научный сотрудник Центра германских исследований института Европы РАН Александр Камкин в эфире НСН объяснил, почему считает, что мнение экс-канцлера Германии является частным.

