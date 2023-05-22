Экс-кандидат в президенты Турции Оган призвал голосовать за Эрдогана
Экс-кандидат в президенты Турции от альянса Ata Синан Оган, набравший в первом туре всего 5,28% голосов, призвал голосовать во втором туре за действующего главу республики Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает РИА Новости.
По его словам, прежде чем принять решение были проведены встречи с обоими кандидатами, при этом какой либо торг отсутствовал.
Оган указал, что Народный альянс оппозиции, выдвинувший на пост президента Кемаля Кылычдароглу, не смог его убедить.
«Призываю тех, кто голосовал за меня в первом туре 14 мая, отдать свои голоса 28 мая за Реджепа Тайипа Эрдогана», - заключил он.
Ранее глава ЦИК Турции Ахмет Йенер заявил, что по итогам вскрытия 100% избирательных урн действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,51%, за оппозиционера Кемаля Кылычдароглу проголосовали 44,88% избирателей, второй тур президентских выборов пройдёт 28 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Польше назвали условие отказа от российского пропана-бутана
- ВСУ обстреляли село в Брянской области
- В МГУ назвали причины ухода Медведевой из университета
- В Москве ожидается гроза и усиление ветра вечером в понедельник
- Одна из крупнейших страховых компаний мира уйдет из России
- WhatsApp дал пользователям 15 минут на редактирование сообщений
- В Белгородской области ввели режим КТО
- Кадыров объяснил, зачем отращивает бороду
- Экс-кандидат в президенты Турции Оган призвал голосовать за Эрдогана
- Суд в Волгограде арестовал мужчину, сжегшего Коран у мечети
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru