Экс-кандидат в президенты Турции Оган призвал голосовать за Эрдогана

По его словам, прежде чем принять решение были проведены встречи с обоими кандидатами, при этом какой либо торг отсутствовал.

Оган указал, что Народный альянс оппозиции, выдвинувший на пост президента Кемаля Кылычдароглу, не смог его убедить.

«Призываю тех, кто голосовал за меня в первом туре 14 мая, отдать свои голоса 28 мая за Реджепа Тайипа Эрдогана», - заключил он.

Ранее глава ЦИК Турции Ахмет Йенер заявил, что по итогам вскрытия 100% избирательных урн действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,51%, за оппозиционера Кемаля Кылычдароглу проголосовали 44,88% избирателей, второй тур президентских выборов пройдёт 28 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

