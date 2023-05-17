Кылычдароглу заявил, что Эрдоган «скребется в дверь России»
17 мая 202316:06
Оппонент Тайипа Эрдогана на выборах президента Турции Кемаль Кылычдароглу обвинил своего соперника в «ориентировании на Россию» и добавил, что не собирается проигрывать голосование. Второй тур выборов пройдет 28 мая.
С таким заявлением Кылычдароглу выступил в видеообращении, опубликованном в его официальном Twitter-аккаунте.
«Мы не оставим нашу родину фальшивому мировому лидеру, который еще вчера был сопредседателем «Большого Ближнего Востока», а теперь ориентируется на Россию, в дверь которой он, склонившись, скребется», - сказал политик.
Ранее Тайип Эрдоган в интервью телеканалам CNN Turk и Kanal D сделал заявлен об отношениях с Россией в случае победы во втором туре выборов главы годаарства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru