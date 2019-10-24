Экс-кандидат в президенты США: Роль РФ в американских выборах была незначительной

Кандидат от Партии зеленых в президенты США в 2016 году Джилл Стейн заявила, что широко обсуждаемая роль России в американских выборах, по ее мнению, является совсем незначительной. Материал с соответствующим заявлением под авторством Стейн размещен на сайте британского издания The Guardian.

«Хотя попытка какой-либо нации вмешиваться в выборы других является предосудительной, широко разрекламированная российская троллевая ферма была относительно незначительным игроком на поле битвы в социальных сетях: минимально финансируемая, с постами несовершеннолетних, которые в основном не связаны с выборами, и отсутствием таких инструментов как микротаргетинг или интеллектуальный анализ данных», - говорится в публикации.