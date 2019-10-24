Экс-кандидат в президенты США: Роль РФ в американских выборах была незначительной
Кандидат от Партии зеленых в президенты США в 2016 году Джилл Стейн заявила, что широко обсуждаемая роль России в американских выборах, по ее мнению, является совсем незначительной. Материал с соответствующим заявлением под авторством Стейн размещен на сайте британского издания The Guardian.
«Хотя попытка какой-либо нации вмешиваться в выборы других является предосудительной, широко разрекламированная российская троллевая ферма была относительно незначительным игроком на поле битвы в социальных сетях: минимально финансируемая, с постами несовершеннолетних, которые в основном не связаны с выборами, и отсутствием таких инструментов как микротаргетинг или интеллектуальный анализ данных», - говорится в публикации.
Стейн также подчеркнула, что расследования американских журналистов Адриана Чена и Аарона Мэйта повысили вероятность того, что ферма троллей была в первую очередь фабрикой кликбейтных публикаций, а не кампанией влияния на выборы. «Нет никаких доказательств того, что эти посты имели какое-либо влияние на выборы 2016 года. Утверждение, что люди проголосовали за Партию зеленых, потому что их обманули несколько таких постов, является оскорблением для избирателей», - подчеркнула политик.
Стейн также добавила, что обвинение Хиллари Клинтон о том, что она является «русским активом» является смехотворным и не имеет под собой никаких оснований. «Это также попытка отвлечь внимание от роли кампании Клинтон в ее собственном поражении», - добавила она.
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