Экс-глава Вологодской области Кувшинников стал сенатором
Бывший глава Вологодской области Олег Кувшинников стал сенатором. Соответствующее постановление подписал временно исполняющий обязанности губернатора региона Георгий Филимонов.
В пресс-службе врио главы Вологодской области отметили, что Кувшинников приступит к своим обязанностям в Совете Федерации «в ближайшее время».
Также отмечается, что Филимонов и Кувшинников продолжат совместную работу по развитию региона.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о добровольной отставке Олега Кувшинникова и поблагодарил его за 12 лет работы в Вологодской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Эрмитаж проведет интеллектуальный марафон о культуре стран Востока
- Украинские силовики без объяснения пришли в монастырь УПЦ
- Российским военным передали дроны «Жириновский»
- Высечь плетью: депутат Госдумы Свинцов призвал наказать уехавших артистов
- Названы главные ошибки при хранении хлеба
- Европарламент призвал отказаться от конфискации личных вещей и машин россиян
- Экс-глава Вологодской области Кувшинников стал сенатором
- НОК Великобритании поддержал допуск россиян к Олимпиаде-2024
- Новому альбому Пугачевой в России предрекли проблемы
- Путин назвал Казахстан наиболее близким союзником России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru