Экс-глава Вологодской области Кувшинников стал сенатором

Бывший глава Вологодской области Олег Кувшинников стал сенатором. Соответствующее постановление подписал временно исполняющий обязанности губернатора региона Георгий Филимонов.

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В пресс-службе врио главы Вологодской области отметили, что Кувшинников приступит к своим обязанностям в Совете Федерации «в ближайшее время».

Также отмечается, что Филимонов и Кувшинников продолжат совместную работу по развитию региона.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о добровольной отставке Олега Кувшинникова и поблагодарил его за 12 лет работы в Вологодской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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