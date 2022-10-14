Экс-глава МИД Великобритании занял пост министра финансов

Как сообщает пресс-служба британского кабмина, премьер-министр Лиз Трасс отметила, что ей «очень жаль терять» Квартенга в своем правительстве, однако «глубоко уважает его решение».

Новым министром финансов Соединённого Королевства стал бывший глава МИД страны Джереми Хант.

Депутат Госдумы РФ Мария Бутина заявила, что из-за политики премьер-министра Лиз Трасс правительство Великобритании долго не продержится, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».