Экс-глава МИД Украины: США разрушают мир, где сами были лидером

Европе придётся вспомнить, как жить без поддержки США. Об этом в интервью CNN заявил экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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По его словам, «прискорбно наблюдать», как Соединённые Штаты разрушают мир, в котором являются лидером.

«Но этот выбор сделали американцы проголосовав на выборах, и нам придется научиться с этим жить», - заключил Кулеба.

Ранее бывший главнокомандующий украинскими Вооружёнными силами (ВСУ), а ныне посол Украины в Британии Валерий Залужный заявил, что США «разрушают мировой порядок», сообщает RT.

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ЕвропаСШАМИД Украины

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