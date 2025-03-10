Экс-глава МИД Украины: США разрушают мир, где сами были лидером
10 марта 202515:57
Европе придётся вспомнить, как жить без поддержки США. Об этом в интервью CNN заявил экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, «прискорбно наблюдать», как Соединённые Штаты разрушают мир, в котором являются лидером.
«Но этот выбор сделали американцы проголосовав на выборах, и нам придется научиться с этим жить», - заключил Кулеба.
Ранее бывший главнокомандующий украинскими Вооружёнными силами (ВСУ), а ныне посол Украины в Британии Валерий Залужный заявил, что США «разрушают мировой порядок», сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-глава МИД Украины: США разрушают мир, где сами были лидером
- Поставки продуктов из России в Африку выросли на 19%
- Двое мирных жителей пострадали при атаке БПЛА в Курской области
- Анапа требует взыскать с владельцев потерпевших крушение танкеров 211 млн рублей
- Чеченский министр назвал необоснованной блокировку Telegram в республике
- Азербайджан отказал России в экстрадиции «золотой судьи» Хахалевой
- В МВД рассказали, что делать при поступлении на счет денег от неизвестных
- В Госдуме предложили создать Латакийскую народную республику в Сирии
- Волочкова решила стать главной певицей России
- ВСУ потеряли в Курской области более 66 тысяч военнослужащих
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru