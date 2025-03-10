Экс-глава МИД Украины: США разрушают мир, где сами были лидером

По его словам, «прискорбно наблюдать», как Соединённые Штаты разрушают мир, в котором являются лидером.

«Но этот выбор сделали американцы проголосовав на выборах, и нам придется научиться с этим жить», - заключил Кулеба.

Ранее бывший главнокомандующий украинскими Вооружёнными силами (ВСУ), а ныне посол Украины в Британии Валерий Залужный заявил, что США «разрушают мировой порядок», сообщает RT.