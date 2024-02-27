Экс-глава МИД Литвы пригрозил нейтрализовать Калининград
27 февраля 202415:26
Посол Литвы в Швеции, экс-глава МИД страны Линас Линкявичюс пригрозил «нейтрализовать» Калининград, если Россия бросит вызов НАТО. Об этом он написал в социальной сети Х.
«После вступления Швеции в альянс Балтийское море стало внутренним для НАТО. Если Россия осмелится бросить вызов Североатлантическому альянсу, Калининград будет "нейтрализован" первым», - написал Линкявичюс.
Ранее литовские власти за период с ноября 2022 года по декабрь 2023 года признали угрозой нацбезопасности 397 россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru