Экс-глава МИД Австрии заявила о перезагрузке российско-американских отношений
Началась перезагрузка российско-американских отношений, чего нельзя сказать об отношении России и Европы. Об этом заявила руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ и экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, сообщило РИА Новости.
Она добавила, что Москва и Вашингтон обсуждают не только конфликт на Украине, но и целый спектр других тем — в частности, ситуацию в Сирии, борьбу с терроризмом и взаимодействие в изучении космоса.
Вместе с тем Кнайсль выразила сомнение в том, что отношения США и России будут стремительно прогрессировать. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа обязательно состоится, хотя ей будет предшествовать очень серьезная и длительная подготовка, отметила она.
Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Россия и США остановились в двух шагах от достижения мира на Украине. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru