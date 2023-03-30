Экс-генсек ООН призвал мир прекратить геополитическое соперничество

Как отметил глава совета директоров БАФ, после «кризисов, потрясений и неожиданностей» необходимо «смотреть вперед» и возобновить решение долгосрочных и глобальных проблем. По словам Пан Ги Муна, три года пандемии коронавируса стали окном упущенных возможностей во многих направлениях, и необходимо восполнить потери как можно скорее.

«Давайте не будем тратить наше бесценное и ограниченное время на геополитическое соперничество, идеологические противостояния и геоэкономическую раздробленность», — призвал экс-генсек ООН, указав на необходимость воссоединиться для решения общих проблем.

