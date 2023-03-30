Экс-генсек ООН призвал мир прекратить геополитическое соперничество

Миру следует перестать тратить время на геополитическое соперничество и взяться за решение общих проблем. Об этом заявил председатель совета директоров Боаоского азиатского форума (БАФ) в Китае, экс-генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, передает РИА Новости.

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Как отметил глава совета директоров БАФ, после «кризисов, потрясений и неожиданностей» необходимо «смотреть вперед» и возобновить решение долгосрочных и глобальных проблем. По словам Пан Ги Муна, три года пандемии коронавируса стали окном упущенных возможностей во многих направлениях, и необходимо восполнить потери как можно скорее.

«Давайте не будем тратить наше бесценное и ограниченное время на геополитическое соперничество, идеологические противостояния и геоэкономическую раздробленность», — призвал экс-генсек ООН, указав на необходимость воссоединиться для решения общих проблем.

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
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