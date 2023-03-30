Глава МВФ заявила о несправедливом распределении благ в мире
Глобализация экономики провоцирует несправедливое распределение благ между населением планеты. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в своем выступлении на Боаоском Азиатском форуме в Китае.
«Мы должны признать, что блага ... не распределяются справедливым образом между странами и людьми», — цитирует Георгиеву РИА Новости.
Глава МВФ также указала на необходимость сделать глобальные цепочки поставок более защищенными, сообщает РЕН ТВ.
Ранее Георгиева отметила, что увеличение процентных ставок центральными банками стран мира может негативно отразиться на финансовой стабильности, напоминает РИА ФАН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru